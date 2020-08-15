شركة الواحة للنفط تجرى أعمال صيانة بمحطات “الدفة الشمالية”

قالت شركة الواحة للنفط، إن الفرق الفنية والهندسية بحقل الواحة بمنطقه محطات النفط الخام (الدفه الشماليه ) تواصل إنجاز أعمال الصيانة المختلفة حيث استهدفت محطات الإنتاج ومعامل الغاز ومحطات حقن المياه حيث نجحت الفرق الفنيه والهندسية في عملية تغيير عدد من الصمامات (بمحطه الدفة) في وقت قصير.

وأضافت الشركة بحسب إيجاز صحفى، اليوم السبت، أن رئيس قسم الإنتاج المهندس عبدالسلام منصور، أفاد بأنه قد تم العمل بنجاح علي تبديل الصمامات بالمحطات والأبار والأعمال لصيانة المعدات السطحية وخطوط الأبار مستمرة بدون توقف والتي من شأنها تعزيز قيمه العمل ودعم العمليات الإنتاجية عند التشغيل الكامل وتجنيب هذه المرافق الاستراتيجية أي عراقيل فنية بسبب التوقف التام للعمل وإعلان حاله القوه القاهرة.

وأشاد رئيس قسم الإنتاج المهندس عبدالسلام منصور ، بالجهود المبذولة من قبل الفرق الفنية والهندسية المتعاونة من أقسام (الإنتاج والهندسة والصيانة ) رغم الظروف الراهنة التى يمر بها القطاع ، حيث تتابع لجنه الإدارة سير المشاريع بالحقول والميناء وأعمال الصيانة الضرورية وما تم إنجازه من أعمال وكافة الإجراءات المتخذة لتقليل الأضرار الناجمة عن التوقف المفاجئ للإنتاج .