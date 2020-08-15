حميد الصافي لـ”الساعة 24″: ليس على جدول أعمال رئيس النواب زيارة قريبة إلى موسكو

سلّطت صحيفة “الشرق الأوسط” في عددها اليوم السبت الهدوء الحذر الذي عاد إلى مدينة سرت، مشيرة إلى أنه أفسح المجال مجدداً أمام استمرار المفاوضات الإقليمية والدولية الرامية إلى التوصل إلى حل سياسي يمنع اندلاع الحرب.

وذكرت الصحيفة أنه من المنتظر أن يزور رئيس مجلس النواب عقيلة صالح روسيا، التي ستستضيف بدورها جولة محادثات مرتقبة مع تركيا خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

في المقابل، نفى المستشار الإعلامي لرئيس مجلس النواب حميد الصافي علمه بأي زيارة في الأيام المقبلة للمستشار عقيلة صالح، لافتا إلى أنه سيلبي دعوة موسكو لحضور منتدى السلام العالمي في نوفمبر المقبل.

وأوضح الصافي في تصريحات خاصة لـ”الساعة 24″ أن تلك الزيارة ليس على جدولها مناقشة مبادرة رئيس مجلس النواب التي طرحها لحل الأزمة الليبية.

وأضاف المستشار الإعلامي أن آخر التطورات ما طرحه المستشار عقيلة صالح على السفير الأمريكي لدى ليبيا في لقائهما سويا بالقاهرة، مشيرا إلى أنهم في انتظار رد البعثة الأممية على ذلك.

يشار إلى أن لقاء المستشار عقيلة صالح عقد لقاء مع السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، في القاهرة يوم الاثنين الماضي، انتهى إلى الاتفاق على استمرار وقف إطلاق النار والإبقاء على مدينتي سرت والجفرة منزوعتي السلاح، إلى حين استئناف الحوار السياسي والعودة لطاولة الحوار.