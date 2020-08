قال مدير إدارة التوجيه المعنوي بالجيش، خالد المحجوب، السبت، إن تركيا

تدفع بقيادات التنظيمات الإرهابية لمهاجمة مناطق سيطرة الجيش.

وأضاف المحجوب في تصريحات صحفية، أن تركيا ترعى اجتماعات أمراء تنظيمي داعش والذئاب الرمادية الإرهابيين، مؤكدا أن من ضمن المجتمعين” فايز العقال” والي الرقة في فترة سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على المنطقة وأشقائه “خالد” و”فاضل” بالإضافة إلى “مفني الكحل” مسؤول تسليح داعش الإرهابي في الجانب الغربي لما يسمونه ولاية الرقة و”إسماعيل عيدو” ذراع الاستخبارات التركية وقيادي بارز في داعش مطلوب لدى التحالف الدولي ضمن القائمة السوداء للإرهاب والذي فر لتركيا بعد تحرير المدينة على يد الوحدات الكردية.

وأوضح المحجوب أن المعلومات المتوفرة تؤكد أن المخابرات التركية اعتقلت “إسماعيل

عيدو” عند وصوله إلى تركيا وسجنته بضعة أشهر وأفرجت من أجل تنفيذه مهام لصالح أنقرة.

وأكد المحجوب أن الاجتماع كان من أجل توحيد جهود قادة التنظيمات الإرهابية لمهاجمة تمركزات الجيش في المنطقة الوسطى.

ونفي المحجوب الشائعات التي تداولتها وسائل الإعلام المواليا لتنظيم داعش الإرهابي

حول مقتل” فيصل بلو” و مرافقيه، مؤكدًا أنهم كانوا من بين دفعات

المرتزقة التي أرسلتها تركيا لليبيا في وقت سابق.

وأوضح المحجوب أن ضابط مخابرات تركي يدعى “فاتح اينال تاركان”

ورفيقه “ماهر مصطفى باشا” هما المسؤولان الرئيسيان عن أغلب تحركات

المرتزقة والإرهابيين ومع أكثر من 18 ضابط برتب مختلفة.

وأكد المحجوب أن ضابط المخابرات التركي” تاركان” وزملاءه لم يجتمعوا مع المرتزقة وقادتهم على طاولة واحدة أبدا منذ قدومه لطرابلس،موضحا أنهم يقودون أغلب عمليات التنسيق الحربية على الأرض بالاتصالات اللاسلكية والهواتف المرتبطة بالأقمار الاصطناعية، بتنسيق مع السفير التركي لدي ليبيا، سرحات أكسن،.

The post المحجوب: تركيا تدفع بقيادات التنظيمات الإرهابية للقتال في ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24