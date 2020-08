ألقت قيادة الشرطة بولاية كاتسينا بنيجيريا، اليوم السبت، القبض على المدعو أبو بكر حبيبو، ضابط الاتجار بالبشر، في منطقة داورا الحكومية المحلية بالولاية.

وقال المتحدث باسم القيادة في الولاية، إس بي جامبو عيسى في بيان له، إن المشتبه به ألقي القبض عليه عند نقطة تفتيش للشرطة على طول طريق كونغولوم داورا في الدورة في 11 أغسطس، مؤكدا المشتبه به مدرج في قائمة المطلوبين من القيادة فيما يتعلق بقضية الاتجار بالبشر قيد التحقيق.

وكشف عيسى أن هناك نقابة متخصصة في نقل ضحاياهم على دراجات نارية عبر الحدود النيجيرية مع جمهورية النيجر، لتهريبهم إلى ليبيا وأوروبا.

The post القبض على نيجيري يتاجر بالبشر ويقوم بتهريبهم إلى ليبيا appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24