قررت مديرية أمن الجبل الأخضر اليوم السبت إغلاق المقاهي وصالات الأفراح ومحلات تأجير الخيام وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة انتشار وباء كورونا، بعد ظهور حالات جديدة في مدينة البيضاء.

