ليبيا

بوابة إفريقيا الإخبارية/ وكالات |

15 August, 2020

أعلن مدير فرع الإدارة العامة للدوريات الصحراوية بالمنطقة الجنوبية التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المقدم أسامة عثمونة أن قوات الإدارة صدت بالتعاون مع كتيبة خالد بن الوليد بالقوات المسلحة مساء اليوم السبت هجوما لتنظيم داعش الإرهابي استهدف منطقة غدوة (70 كلم جنوب سبها).

و قال عثمونة في تصريح لوكالة الأنباء الليبية إن ثلاثة أفراد من تنظيم داعش الإرهابي حاولوا الدخول لمنطقة غدوة في محاولة لاختطاف أحد المواطنين إلا أن قواتنا كانت لهم بالمرصاد.

وأوضح مدير فرع الإدارة أن إرهابيين قتلا بعد اشتباكات مع قوات الإدارة العامة للدوريات الصحراوية، بينما أقدم الثالث على تفجير نفسه بعد محاصرته من قبل القوات المسلحة والشرطة.

وأشار إلى أن الأسبوع الماضي شهد اختطاف رجل مسن على أيدي هؤلاء الإرهابيين الذين حاولوا مجددا تنفيذ عملية اختطاف باءت بالفشل أمام يقظة رجال الأمن واستعدادهم لصد أي هجوم إرهابي.