شاهد..شباب من سبها يحتجون على سوء الاوضاع المعيشية

عبّر جمعا من شباب مدينة سبها عن استيائهم من الظروف المعيشية السيئة وضنك الحياة من انقطاع التيار الكهربائي وتأثيره على معيشة المواطن اليومية .

وطالب شباب سبها خلال احتجاجهم وهم يطلقون العنان لمنبهات سياراتهم الحكومات الليبية باعطاء اهالي سبها حقوقهم من توفير السيولة المالية والحد ارتفاع الاسعار والوقود .. مؤكدين على ان تواصل انقطاع الكهرباء بهذه الوضعية السيئة يؤسس للانهيار التام لسبل الحياة من المياه والزراعة وتفشي الامراض خصوصا وسط ارتفاع وتيرة كورونا واستشرائها بشكل مخيف في كافة المناطق الليبية .