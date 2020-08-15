صور | إحباط مخطط لتنظيم داعش الإرهابي ضد مرافق نفطية في الجنوب

ليبيا – لقي أربعة من عناصر تنظيم داعش مصرعهم مساء السبت في هجوم مباغت شنته القوات المسلحة على مخبأ لهم في بلدة غدوة الواقعة الى جنوب من مدينة سبها جنوبي ليبيا .

وقال مصدر عسكري مسؤول من مجموعة عمليات المناطق العسكرية الجنوبية التابعة للقيادة العامة في تصريح لـ المرصد أن المجموعة تبادلت إطلاق النار مع عناصر القوات المسلحة التي داهمت وكرهم واستمرت في المقاومة .

وأضاف أن أحدهم قام بتفجير حزام ناسف كان يرتديه بعد فشل محاولته للفرار ما أدى لإنفجار قوي سُمع في مختلف أنحاء البلدة مشيرًا إلى أن المعلومات المتوفرة قبل المداهمة تشير إلى أن أحدهم أجنبي وله صفة رفيعة في التنظيم الإرهابي ، وبينت الصور الواردة من المكان تحول الارهابي المعني الى أشلاء نتيجة التفجير .

كما كشف المصدر عن نية المجموعة مهاجمة مرافق نفطية هامة في الجنوب لتتم المداهمة عقب اكتمال جمع المعلومات والاستعداد لتنفيذ العملية التي وصفها بأنها ناجحة بنسبة مائة في المائة مؤكدًا عدم وقوع أي خسائر في المدنيين خلال تنفيذها المحكم مع رفع الجهوزية وحالة الطوارئ في المنطقة لرصد أي فلول هاربة او تحركات مشبوهة .

وعن هوية العناصر التي سقطت في هذه العملية من عناصر داعش ، أفاد المصدر بأن إيجازًا سيصدر لاحقًا من القيادة العامة للقوات المسلحة بشأن التفاصيل الكاملة للعملية مؤكدًا أن خطر هذه المجموعة كان يهدد ليبيا والجوار لكونها مرتبطة بجهاز مخابرات أجنبي قال أنه متمكن في غرب البلاد .

المرصد – متابعات

يتبع ….

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