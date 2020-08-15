أحدهم فجر نفسه..الجيش الليبي يقتل 3 إرهابيين جنوب سبها

أخبار ليبيا24

كشف مدير فرع الإدارة العامة للدوريات الصحراوية بالمنطقة الجنوبية التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية المقدم أسامة عثمونة أن قوات الإدارة صدت اليوم السبت هجومًا لتنظيم داعش الإرهابي استهدف منطقة غدوة (70 كلم جنوب سبها).

وأضاف عثمونة أن ثلاثة أفراد من تنظيم داعش الإرهابي حاولوا الدخول لمنطقة غدوة في محاولة لاختطاف أحد المواطنين إلا أن قوات الإدارة بالتعاون مع كتيبة خالد بن الوليد بالقوات المسلحة كانت لهم بالمرصاد.

وأوضح مدير فرع الإدارة أن إرهابيين قتلا بعد اشتباكات مع قوات الإدارة العامة للدوريات الصحراوية، بينما أقدم الثالث على تفجير نفسه بعد محاصرته من قبل القوات المسلحة والشرطة.

وأشار عثمونة إلى أن الأسبوع الماضي شهد اختطاف رجل مسن على أيدي هؤلاء الإرهابيين الذين حاولوا مجددا تنفيذ عملية اختطاف باءت بالفشل أمام يقظة رجال الأمن واستعدادهم لصد أي هجوم إرهابي.

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