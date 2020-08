أفادت مصادر صحفية، اليوم السبت، بأن كتيبة خالد بن الوليد التابعة للجيش داهمت وكرا لخلية إرهابية تابعة لتنظيم الدولة الإرهابي بمنطقة غدوة جنوب مدينة سبها، وتمكنت من مقتل ثلاثة عناصر منهم.

The post عاجل // مقتل 3 عناصر من تنظيم الدولة الإرهابي بمنطقة غدوة جنوب مدينة سبها appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24