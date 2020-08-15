طبرق تسجل حالتي إصابة جديدة بكورونا و13 حالة شفاء

أعلنت اللجنة الاستشارية الطبية طبرق، السبت، سحب 5 عينات لفيروس كورونا وأظهرت النتائج تسجيل 2 عينة إيجابية جديدة و3 عينات سالبة.

وقالت اللجنة في بيان لها على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي

“فيسبوك” إنه تم تسجيل 13 حالة شفاء، ليصبح عدد حالات الشفاء 38 حالة حتى

الآن.

وأضافت اللجنة أن إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في طبرق بلغ 102 حالة حتى

الآن.

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