اغتيال خطيب مسجد.. جريمة بشعة تكشف “منظومة القتل المباح” لدى داعش

أخبار ليبيا 24 – متابعات

واقعة مأساوية هزت مدينة بنغازي ولا تزال تداعياتها تتفاعل في الشارع ووسائل الإعلام والفضاء الإلكتروني. حين أقدم عناصر داعش الإرهابي على استهداف خطيب مسجد بعد خروجه من صلاة الجمعة ببنغازي ويدعي “أكرم المبروك صالح الدوس” .

وازدادت وتيرة الاغتيالات عامي 2013، و2014 في مدينة بنغازي ولم يفرق الإرهابيين في استهدافهم بين فئات المجتمع، وكانت الأولوية لمن يواجههم بالعداء بشكل مباشر اولا ثم في العموم لفئات معينة جيش، وشرطة، ونشطاء إعلامين، وخطباء مساجد، وصحفيين أما بزرع عبوات ناسفة صنعت بمعرفتهم، أو اللواصق التي استوردتها وزارة الدفاع بمعرفة الإرهابي خالد الشريف عندما كان يشغل منصب وكيل الوزارة.

الاغتيالات في بنغازي في فترة من الفترات ركزت على خطباء المساجد والوعاظ والصحفيين، لأن الإرهابيين يدركون تأثيرهم في المجتمع .

الشيخ السلفي أكرم المبروك صالح الدوس الذي عرف بمعارضته، ورفضه لأفكار الجماعات الإرهابية وتصرفاتهم و فكرهم المشوه للدين والعقيدة الإسلامية، ورفضه للتطرف، والغلو الذي يعيشونه عرف بمناصرته للقوات المسلحة في حربها ضد اﻹرهاب، والتطرف حتى جمعة اغتياله، ويحث الناس على ضرورة الوحدة لمساندة قوات الجيش و الشرطة .

الدوس دعي في آخر خطبه له بالنصر و الثبات للقوات المسلحة في حربها على الإرهاب وبعد خروجه من صلاة الجمعة في الثاني عشر من سبتمبر 2014 م.

وترصدت العناصر الإرهابية للشيخ بعد خروجه من مسجد اﻷرقم ابن الأرقم ببنغازي، وأمطروه بوابل من الرصاص، و لم تمضى ساعات من عملية الاستهداف حتى فارق الحياة بالمستشفي فقد كانت إصابته خطيرة ومباشرة .

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