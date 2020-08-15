ليبيا الان

مصدر أمني يكشف لـ”الساعة 24″ جنسيات الدواعش قتلى “عملية غدوة”

تم النشر منذُ ساعتين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

كشف مصدر أمني لـ”الساعة 24″ عن وصول ثلاث جثث من عناصر تنظيم داعش إلى مستشفى سبها، أحدهم باكستاني والآخر مصري الجنسية والثالث ليبي يدعى أحمد الحسناوي.

وأخبر مصدر عسكري مسؤول “الساعة 24” في وقت سابق، بشن كتيبة خالد بن الوليد التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية هجوما على أحد أوكار تنظيم داعش جنوبي ليبيا.

وقال المصدر الذي رفض كشف هويته، إن القوات المسلحة هاجمت وكرا لداعش اليوم السبت في منطقة غدوة جنوب مدينة سبها بعد وصول معلومات دقيقة تحرت عنها كتيبة خالد بن الوليد، مشيرا إلى مقتل 3 من عناصر التنظيم الإرهابي خلال العملية، وأن أحدهم فجّر نفسه بحزام ناسف.

الوسوم

الجيش الليبي القوات المسلحة داعش سبها غدوة

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • كلاب النار الاشرار فى الدرك الاسفل من النار بسبب جهلهم بابسط مبادئ الاسلام رحمة للعالمين وينهى عن سفك دماء المسلمين وتوعد من يفعل ذلك بعقوبات شديدة قال تعالى :-
    وَمَن يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُّتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا (93)
    والدليل على رحمة الاسلام ان امرأة بغية سقت كلب فغفر الله لها
    بينما راينا مقاتل شجاع يقاتل مع رسول الله واعجب الصحابة بشجاعته ومع ذلك قال لهم رسول الله هو فى النار وراه الصحابة يقتل نفسه لانه لم يتحمل الاصابة وبالتالى فان من فجر نفسه مات منتحرا ويخلد فى النار فهو كمن قتل مؤمنا متعمدا !!

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