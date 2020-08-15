مصدر أمني يكشف لـ”الساعة 24″ جنسيات الدواعش قتلى “عملية غدوة”

كشف مصدر أمني لـ”الساعة 24″ عن وصول ثلاث جثث من عناصر تنظيم داعش إلى مستشفى سبها، أحدهم باكستاني والآخر مصري الجنسية والثالث ليبي يدعى أحمد الحسناوي.

وأخبر مصدر عسكري مسؤول “الساعة 24” في وقت سابق، بشن كتيبة خالد بن الوليد التابعة للقيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية هجوما على أحد أوكار تنظيم داعش جنوبي ليبيا.

وقال المصدر الذي رفض كشف هويته، إن القوات المسلحة هاجمت وكرا لداعش اليوم السبت في منطقة غدوة جنوب مدينة سبها بعد وصول معلومات دقيقة تحرت عنها كتيبة خالد بن الوليد، مشيرا إلى مقتل 3 من عناصر التنظيم الإرهابي خلال العملية، وأن أحدهم فجّر نفسه بحزام ناسف.