سبها.. تظاهرات ضد الأوضاع المعيشية والخدمية المتردية في جنوب البلاد

تظاهر عدد من أهالي مدينة سبها، السبت، ضد الأوضاع

المعيشية والخدمية المتردية في جنوب البلاد.

وبحسب تسجيل مصور بثه نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي

فإن المتظاهرين أعربوا عن غضبهم واستيائهم من انقطاع الكهرباء والمياه وأزمة السيولة،

بالإضافة إلى عدم توفر أبسط مقومات الحياة في سبها.

ورفع المتظاهرون الرايات البيضاء مطالبين بانتفاضة شعبية

تسقط العملاء والمرتشين الذين عاثوا في البلاد فسادا.

هذا وتعاني المنطقة الجنوبية أوضاعا معيشية وخدمية أقل ما توصف أنها مأساوية بداية من انقطاع الكهرباء والماء مرورا بأزمة الوقود الخانقة وصولا إلى أزمة السيولة النقدية التي تزيد من معاناة المواطنين.

