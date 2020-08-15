وزارة الداخلية تنشر تفاصيل إحباط عملية ارهابية في منطقة غدوة ومقتل العناصر المتطرفة

أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية عن إحباطها محاولة إرهابية للهجوم على منطقة غدوة في سبها جنوب البلاد.

وقال مدير فرع الإدارة العامة للدوريات الصحراوية بالمنطقة الجنوبية المقدم أسامة عثمونة إن قوات الإدارة صدت بالتعاون مع كتيبة خالد بن الوليد التابعة للقوات المسلحة مساء أمس السبت هجوما لتنظيم داعش الإرهابي استهدف منطقة غدوة التي تبعد نحو 70 كلم جنوب سبها.

وأوضح عثمونة، بحسب بيان لوزارة الداخلية، اطلعت “الساعة 24” على نسخة منه، أن ثلاثة أفراد من تنظيم داعش الإرهابي حاولوا الدخول إلى منطقة غدوة في محاولة لاختطاف أحد المواطنين، إلا أن قوات الأمن كانت لهم بالمرصاد.

وأكد مدير فرع الإدارة أن إرهابيين اثنين قتلا بعد اشتباكات مع قوات الإدارة العامة للدوريات الصحراوية والكتيبة، بينما أقدم الثالث على تفجير نفسه بعد محاصرته من قبل القوات المسلحة والشرطة.

وأشار “عثمونة” إلى أن الأسبوع الماضي شهد اختطاف رجل مسن على أيدي هؤلاء الإرهابيين الذين حاولوا مجددا تنفيذ عملية اختطاف باءت بالفشل أمام يقظة رجال الأمن واستعدادهم لصد أي هجوم إرهابي.