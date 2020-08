قال وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق غير المعتمدة، فرج

بومطاري، إن المصرف المركزي طرابلس غير ملتزم بخطة الإصلاحات الاقتصادية، مشيرا

إلى أن جماعات مقربة من المصرف متورطة بالتلاعب بفواتير العلاج بالخارج.

وأوضح بومطاري في تصريحات إعلامية أن فاتورة العلاج تقلصت

من 185 مليون دينار لـ29 مليونا فقط، بعدما تولي حقيبة المالية، مضيفا أن هناك من يُحوّل

الاعتمادات الوهمية إلى دولارات ما يخلق تشوهات كبيرة.

وأكد بومطاري أن هناك أطراف بمركزي طرابلس تحتكر الدولارات

وتعيد تدوير الاعتمادات الوهمية، مبينا أن هناك أطراف وصلت ثروتها إلى مليار ومليارين،

لافتا إلى أن مركزي طرابلس أصر على أن يقف ضد الإصلاحات الاقتصادية عام 2018، مضيفا

أن مالية الوفاق مكبلة بسياسة نقدية، وأن جهات رسمية أقرت بعدم القدرة على وضع حد لسياسة

المصرف المركزي طرابلس، مستائلا: من أين جاء السوق الموازي بمبالغ ضخمة من الدولارات؟.

وأضاف بومطاري أن ليبيا فيها سوق موازية وتهريب وعيوب عدة

تعوق رفع الدعم، ولا يمكن رفع الدعم في ظل تردي القوة الشرائية للعائلة الليبية، لافتا

إلى أن الإصلاحات الاقتصادية لن تنجح بدون إصلاح منظومة الاقتصاد الفاسدة ووقف الاغتناء

غير المشروع من الاعتمادات الوهمية، موضحا أن نحو مليار دولار كانت تذهب إلى بعض الجماعات،

وقامت مالية الوفاق بحذفها من الميزانية، مضيفا أنه تم اكتشاف العديد من الديون الوهمية

لذلك قامت مالية الوفاق بوقف سدادها للتحقق منها، مؤكدا أن موضوع الإفراجات تم إيقافه

من قبل المصرف المركزي طرابلس.

وشدد بومطاري على ضرورة الضغط على مركزي طرابلس وليس الحكومة

لحل العديد من إشكالات السياسة النقدية، مشيرا إلى أن الليبيين باتوا يعرفون مَن هي

الجماعات التي تُمْنَح الاعتمادات الوهمية، وأن مالية الوفاق اكتشفت تزوير أوراق جمركية

زعمت توريد أدوات منزلية بينما الشحنة كانت “ترامادول”، لكنه شدد على عدم

وجود توجيهات صادرة عن وزارة مالية الوفاق بخصوص بضائع الموانئ وإنما كان قرارا قديما.

The post بومطاري يتهم المركزي بالفساد والتربح وعرقلة الاقتصاد الليبي appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24