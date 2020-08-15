تسجيل 15 حالة إصابة بفيروس كورونا في الزاوية

أعلنت إدارة فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالزاوية، عن تسجيل 15 حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد في الزاوية الجنوب والمركز.

وبحسب بيان للإدارة اليوم، تم فحص 87 عينة مسحة أنفية أمس السبت، بمختبر صحة المجتمع بفرع المركز الوطني لمكافحة الامراض بالزاوية.

وأظهرت النتائج تسجيل 15 حالة موجبة لفيروس كورونا، منها حالة جديدة وأخرى مخالطة من الزاوية المركز، و13 حالة موجبة مخالطة من الزاوية الجنوب.

كما تم تسجيل 4 حالات شفاء من الزاوية المركز، وحالتي شفاء من صرمان.

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