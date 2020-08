عاجل // الزاوية تسجل 15 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت إدارة فرق الرصد والتقصي والاستجابة السريعة بالزاوية، عن تسجيل 15 حالة إصابة بفيروس كورونا في الزاوية الجنوب والمركز>

و أوضحت الإدارة في بيان لها، اليوم، أنه تم تم فحص 87 عينة مسحة أنفية السبت، بمختبر صحة المجتمع بفرع المركز الوطني لمكافحة الامراض بالزاوية.

وأظهرت النتائج تسجيل 15 حالة موجبة لفيروس كورونا، منها حالة جديدة وأخرى مخالطة من الزاوية المركز، و13 حالة موجبة مخالطة من الزاوية الجنوب.كما تم تسجيل 4 حالات شفاء من الزاوية المركز، وحالتي شفاء من صرمان.

