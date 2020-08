أفادت مصادر إعلامية، الأحد، بوقوع اشتباكات بين ما يسمى

بقوة الردع وما يسمى بالأمن المركزي التابعتين للوفاق بمنطقتي قرجي وقرقارش في العاصمة

طرابلس، مشيرة إلى أن هذه الاشتباكات اندلعت بسبب محاولات إخراج الأمن المركزي بقيادة،

عماد الطرابلسي، من قرية المغرب العربي ومنطقة قرجي.

The post عاجل // اشتباكات بالأسلحة الثقيلة بين المليشيات في منطقتي قرجي وقرقارش بطرابلس appeared first on Libya 24 – ليبيا 24.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من موقع قناة ليبيا 24