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صور | حارس يحول مدرسة في جنزور إلى نقطة بيع ” البوخة “

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – تمكنت مديرية أمن جنزور غرب طرابلس من القبض على حارس مدرسة حكومية يستغل العطلة الدراسية بسبب كورونا في عمل غير مشروع وهو صناعة المشروبات الكحولية المحلية .

وقالت المديرية في بيان يوم أمس أن هذا الحارس كان يستغل هذا الظرف لتصنيع وتخزين الخمر المحلي المعروف باسم ” البوخة ” في المدرسة الواقعة بحي شهداء عبدالجليل بجنزور ومن ثم يقوم بترويجه بهدف جني المال والتربح غير المشروع ومن داخل المدرسة .

وأضافت بأن تحرياتها تمكنت من متابعة الجاني ومن ثم ألقت القبض عليه وتمكنت خلال ذلك من مصادرة كميات من الخمور ” البوخة ” كانت معدة للبيع في براميل وقناني بلاستيكية فيما بلغت الكمية وفق البيان 200 لتر وُجدت داخل غرفة الحراسة التي تحولت الى نقطة بيع .

وإذ أعلنت المديرية إحالة الجاني للنيابة المختصة لنيل عقابه بما فيه استغلاله وظيفته في هذا العمل ، طرحت تساؤلات على إدارة المدرسة وكيف أن الأخيرة متهمة بالتقصير في عدم متابعتها لحارسها محملة إياها المسؤولية عن ذلك .

المرصد – متابعات

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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