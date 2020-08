أفادت مصادر إعلامية، الأحد، بوقوع تبادل لإطلاق النار ببلدة

مزدة بالجبل الغربي، بين الأهالي وحراسة بوابات البلدة الذين يتبعون لما يسمى بالمنطقة

العسكرية الغربية بإمرة المدعو أسامة الجويلي، عقب احتجاج الأهالي على طريقة

استيقافهم من قبل العناصر على البوابات.

عاجل // سماع إطلاق نار بين أهالي بلدة مزدة وعناصر تابعين للجويلي

