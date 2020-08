امغيب : الرئاسي يواصل بيع ليبيا للأتراك بعقد الاتفاقيات المشبوهة

هاجم عضو مجلس النواب سعيد امغيب، الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان بسبب سياساته في ليبيا ، مشيرا إلى أنه يبحث عن مصالح شعبهعلى حساب الليبيين، متهما المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة بالعمالة لحساب انقرة .

و أضاف امغيب في تدوينة له عبر صفحته علىموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أّن المجلس الرئاسي لا يستطيع رفض طلبات أنقرة التي تحميه سواء نقدًا أو بتوقيع اتفاقيات مشبوهة و فاسدة ، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل خطرا على ليبيا حاضرًا ومستقبلًا ، و أنه لا صوت في طرابلس يعلو فوق صوت فساد عملاء الأتراك

