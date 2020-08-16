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امغيب : الرئاسي يواصل بيع ليبيا للأتراك بعقد الاتفاقيات المشبوهة

تم النشر منذُ 32 ثانية
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

هاجم عضو مجلس النواب سعيد امغيب، الرئيس التركي رجب طيّب أردوغان بسبب سياساته في ليبيا ، مشيرا إلى أنه يبحث عن مصالح شعبهعلى حساب الليبيين، متهما المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة بالعمالة لحساب انقرة .

و أضاف امغيب في تدوينة له عبر صفحته علىموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك” أّن المجلس الرئاسي لا يستطيع رفض طلبات أنقرة التي تحميه سواء نقدًا أو بتوقيع اتفاقيات مشبوهة و فاسدة ، مشيرا إلى أن هذه الاتفاقيات تمثل خطرا على ليبيا حاضرًا ومستقبلًا ، و أنه لا صوت في طرابلس يعلو فوق صوت فساد عملاء الأتراك

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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