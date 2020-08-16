الشركة العامة للكهرباء تنفي وجود “تهديدات أمنية” للقوة المشتركة

نفى رئيس مجلس إدارة الشركة العامة للكهرباء، عن ما ورد عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بأن القوة المشتركة المكلفة بحماية محطات الكهرباء لم تستطع حماية الموظفين المكلفين بتوزيع الأحمال من التهديدات الأمنية.

وأوضحت الشركة، أن الخبر لا أساس له من الصحة، ومجرد إشاعات، وأن القوة المشركة لازالت في تواصل وتعاون مع الشركة لتأمين محطات الكهرباء قدر الإمكان لمنع تكرار الاعتداءات المسلحة على مشغلي محطات التوليد والتحويل وغرف التشغيل ولضمان توزيع الأحمال بالتساوي بين المدن والمناطق.

وفي وقت سابق، أعلنت الشركة العامة للكهرباء، أن فرقة التركيبات التابعة لدائرة توزيع السواني، قامت بترجيع أسلاك ضغط عالي التي تعرضت للسرقة، خلال الأيام القليلة الماضية بمسافة ” 450 ” متر على خط اتجاه التقنية ” 2 ” فرعية التقنية ” 1 “.

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