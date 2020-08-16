ثابت يناقش مع إدارة الشركة العامة للكهرباء أزمة الشبكة في الجبل الأخضر

اجتمع عضو مجلس النواب عبدالمطلب ثابت مع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء بالحكومة الليبية، المهندس عوض البدري، لمناقشة أزمة الشبكة الكهربائية بمدينة البيضاء والجبل الأخضر وآلية وضع الحلول العاجلة لها.

وتطرق الاجتماع، الذي حضره عضو مجلس النواب عن دائرة بلدية درنة فرج الصفتي، إلى اختناقات الشبكة الكهربائية بالمدن والمناطق بالجبل الأخضر،” تحديدا مع ازدياد الكثافة، السكانية الأمر الذي عن أسفر عن أعطال ومشاكل في تلك المدن ومناطق الجبل الأخضر، وأسفر عن انقطاع متكرر التيار الكهربائي فيها.

وأوضح البدري، إن الشركة العامة للكهرباء وبالتعاون مع الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة، مُقبلة على خطة إستراتيجية من أجل تحديث الشبكة الكهربائية في كل المدن والمناطق التابعة للحكومة اللبيبة، عبر إنشاء محطات توزيع جديدة داخلها، إضافة إلى تطوير البنية التحتية الكهربائية فيها، وذلك من أجل الانتهاء كلياً من مشاكل انقطاع التيار الكهربائي.

وناقش عضو مجلس النواب عن دائرة درنة فرج الصفتي مع المدير التنفيذي للشركة العامة للكهرباء، مشاكل الشبكة الكهربائية ببلدية درنة وضواحيها مع ضرورة وضع الحلول لها في أقرب وقت ممكن.

وتعهد البدري، خلال الاجتماع، بإنهاء كافة المشاكل وتوفير كافة الاحتياجات قبل دخول فصل الشتاء القادم، وذلك حتى تصل الكهرباء للمواطن في تلك المدن والمناطق دون انقطاع.

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