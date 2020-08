الجيش يحبط مخططا لتنظيم “داعش” في غدوة ويقتل 4 من عناصره

أفادت مصادر إعلامية، بمقتل أربعة من عناصر تنظيم “داعش”

الإرهابي، السبت، في هجوم مباغت شنه الجيش على مخبأ لهم في بلدة غدوة جنوب مدينة سبها.

وأوضحت المصادر أن عناصر داعش تبادلت إطلاق النار مع قوات

الجيش التي داهمت وكرهم واستمرت في المقاومة، مشيرة إلى أن أحدهم قام بتفجير حزام ناسف

كان يرتديه بعد فشل محاولته للفرار ما أدى لانفجار قوي سُمع في مختلف أنحاء البلدة.

وأضافت المصادر أن المعلومات التي توفرت للجيش قبل المداهمة

تشير إلى أن أحدهم أجنبي وله صفة رفيعة في التنظيم الإرهابي، مبينة أن عناصر داعش

كان لديها نية لمهاجمة مرافق نفطية هامة في الجنوب.

وتابعت المصادر أنه اتضح أن هويات عناصر داعش، أحدهم باكستاني

والآخر مصري الجنسية والثالث ليبي يدعى أحمد الحسناوي.

