السراج يبحث مع وفد مصراتة فك ارتباطه بجماعة الإخوان الإرهابية

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، السبت، مع عددا من قيادات وأعيان وممثلي مصراتة والمجلس البلدي بالمدينة، وعددا من القيادات العسكرية الميدانية، سبل فك ارتباطه مع جماعة الإخوان الإرهابية وإنهاء سيطرتهم عليه وعلى قرارته، وبدأ مشروع المصالحة مع كافة الأطراف وتشكيل حكومة جديدة.

مصادر صحفية أكدت أن الوفد ضم قيادات بارزة في مصراتة من بينهم الشيخ أبوبكر هريش، وإبراهيم بن رمضان، وعبدالواحد الشيخ، وعددا من القيادات الميدانية، وهم ضد تيار الإخوان المسلمين، وغيرها من الجماعات المؤدلجة.

