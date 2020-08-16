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السراج يبحث مع وفد مصراتة فك ارتباطه بجماعة الإخوان الإرهابية

تم النشر منذُ 20 دقيقة
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مصدر الخبر / قناة ليبيا 24
قناة ليبيا 24
مصدر الخبر / قناة ليبيا 24

بحث رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، السبت، مع عددا من قيادات وأعيان وممثلي مصراتة والمجلس البلدي بالمدينة، وعددا من القيادات العسكرية الميدانية، سبل فك ارتباطه مع جماعة الإخوان الإرهابية وإنهاء سيطرتهم عليه وعلى قرارته، وبدأ مشروع المصالحة مع كافة الأطراف وتشكيل حكومة جديدة.

مصادر صحفية أكدت أن الوفد ضم قيادات بارزة في مصراتة من بينهم الشيخ أبوبكر هريش، وإبراهيم بن رمضان، وعبدالواحد الشيخ، وعددا من القيادات الميدانية، وهم ضد تيار الإخوان المسلمين، وغيرها من الجماعات المؤدلجة.

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قناة ليبيا 24

قناة ليبيا 24

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  • هههههه…شر البليه مايضحك…تستغفلوا في البسطاء ياولاد ال…. مصراته اللي مكنت إخوان صهيون من السيطرة على مؤسسات الدولة…اذا نسيتوا نذكركم بقسورة وفجر ليبيا والانقلاب علي نتيجة انتخابات البرلمان عام 2014 وإدخال البلاد في النفق المظلم اللي لااحد يعرف خاتمته… اقول لكم يا اولاد ال… انتم لستم أبناء هذا الوطن…بل كمشه عملاء انجاس أفسدتم الوطن وبعتوا للأتراك والمرتزقة…قريبا باذن الله سندخل قريتكم المارقة ونرد الأمور الى نصابها.

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