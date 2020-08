صحيفة أمريكية: خضوع السراج لتركيا واستقباله للإرهابيين يجعله غير مؤهل للعمل كقائد

قالت صحيفة ذي ناشيونال إنتريست الأمريكية، إن تعامل رئيس

المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق غير المعتمدة، فائز السراج، مع تركيا يجعله شخصا غير

مؤهل للعمل كقائد قادر على توحيد ليبيا.

وأضافت الصحيفة في مقال لها كتبه الباحث الأميركي في معهد

إنتربرايز لأبحاث السياسة العامة، مايكل روبن، أن الوضع في ليبيا يعكس حقيقة أن أردوغان

مستمر في سياسة التصريحات الفارغة، مبينة أنه رغم أن تركيا تزود السراج ووكلاءها بكل

من الطائرات من دون طيار والأسلحة، إلا أن الجيش المصري أظهر أنه كان قادرا على تعبئة

ونقل عشرات الدبابات في مواقعها في ساعات، بينما تستغرق تركيا أياما أو أسابيع لإنجاز

نفس الحركات تجاه ليبيا، مؤكدة أن مصر في وضع أفضل بكثير لتحقيق أهداف تأمين حدودها

ودعم الجيش الوطني الليبي.

وطالب كاتب المقال مايكل روبن، الحكومة الأمريكية بضرورة

وقف التعامل مع حكومة الوفاق، وسحب الاعتراف منها، إذا رغبت واشنطن في تحقيق السلم

والاستقرار في منطقة شرق المتوسط، محذرا من خطورة تقديم أي دعم سياسي للسراج، مضيفا

أنه ليس فقط رجلا يرحب بالتدخل التركي وعناصر تنظيم داعش الإرهابي الذين يتوافدون على

البلاد للحرب بالوكالة بدعم من تركيا، ولكنه باع أيضا حق بلاده في ميلاد جديد إلى تركيا

مقابل حمايته من المنافسين.

وأكد روبن أن ما يدعو للقلق من أن تنظيم الإخوان المدعوم

من أردوغان في ليبيا الذي يستخدم صراحة عناصر داعش والجماعات الإرهابية في ليبيا لن

يتوقف عند الحدود المصرية، ولكنه سيصبح تهديدا أمنيا دائما لأكبر دولة عربية ومن ثم

تهديد المنطقة بأسرها، مشيرا إلى أنه إذا كان البيت الأبيض يسعى لضمان الاستقرار والوحدة

الليبية، فيجب أن يركز على دعم الجيش الليبي.

