مقتل 3 إرهابيين من داعش أثناء محاولتهم الهجوم على منطقة غدوة بالجنوب

أعلن مدير فرع الإدارة العامة للدوريات الصحراوية بالمنطقة الجنوبية التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية، المقدم أسامة عثمونة، أن الدوريات الأمنية صدّت بالتعاون مع كتيبة خالد بن الوليد بالقوات المسلحة مساء اليوم السبت، هجوما لتنظيم داعش الإرهابي، استهدف منطقة غدوة.

وأوضح عثمونة، لوكالة الأنباء الليبية “وال- بنغازي”، إن ثلاثة أفراد من تنظيم داعش الإرهابي حاولوا الدخول للمنطقة لاختطاف أحد المواطنين.

وأشار مدير فرع الإدارة، أن إرهابيين قُتلا بعد اشتباكات مع قوات الإدارة العامة للدوريات الصحراوية، بينما أقدم الثالث على تفجير نفسه بعد محاصرته من قبل القوات المسلحة والشرطة.

وأضاف عثمونة، أن الأسبوع الماضي شهد اختطاف رجل مسن على أيدي هؤلاء الإرهابيين الذين حاولوا مجددا تنفيذ عملية اختطاف باءت بالفشل أمام يقظة رجال الأمن واستعدادهم لصد أي هجوم إرهابي.

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