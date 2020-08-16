الوطني لمكافحة الأمراض يعلن تسجيل 6 وفيات و411 إصابة جديدة بكورونا

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأحد، تسجيل 6

وفيات و411 إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وأوضح المركز في بيان نشره عبر صفحته على موقع التواصل

الاجتماعي “فيسبوك” أنه استلم السبت 3210 عينات من عدة مختبرات، مبينا

أنه استلم من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس 1290 عينة، ومن مختبر المركز المرجعي

زليتن 89 عينة، ومن مختبر فرع المركز الوطني الزاوية 87 عينة، ومن مختبر الرقابة الصحية

الدولية منفذ امساعد 73 عينة، ومن مختبر مركز بحوت التقنيات الحيوية 696 عينة، ومن

مختبر فرع المركز سبها 68 عينة، ومن مختبر

فرع المركز الوطني مصراتة 622 عينة، ومن مختبر فرع المركز غريان 5 عينات، ومن مختبر

المركز الوطني للصحة الحيوانية 280 عينة.

وأضاف المركز أن نتائج هذه العينات جاءت 2799 عينة سالبة، و411 عينة موجبة بينهم 222 حالة جديدة، و189 حالة لمخالطين، مشيرا إلى تماثل 46 حالة للشفاء.

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