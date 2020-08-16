إصابات كورونا في ليبيا ترتفع إلى 7738 والوفيات إلى 145

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، الأحد، ارتفاع إجمالي

عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا في ليبيا إلى 7738 حالة، وارتفاع إجمالي عدد الوفيات

إلى 145 حالة.

وقال المركز في نشرته اليومية حول الوضع الوبائي المحلي لفيروس

كورونا إنه سجل تطورا وبائيا جديدا بتسجيل

411 حالة موجبة يوم أمس السبت.

وأضاف المركز أن إجمالي عدد المتعافين من الفيروس ارتفع إلى

894 حالة بعد تماثل 46 حالة للشفاء.

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