ألطون: قبر “تورغوت رئيس” في ليبيا بمثابة “رمز صداقة” بين البلدين

اعتبر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية فخر الدين ألطون، وجود ضريح القائد البحري العثماني “تورغوت رئيس” في طرابلس ، بمثابة “رمز صداقة” بين شعبي البلدين.

وأوضح ألطون عبر حسابه على تويتر، “قبل 469 عاما، حاصر القائد تورغوت رئيس، أحد قادة البحرية العثمانية، طرابلس وبعد يوم وبالتحديد في 15 أغسطس (آب) 1551 استولى عليها. وجود ضريحه حاليا في طرابلس هو رمز صداقة وأخوة بين الشعبين”

ونشر رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، مقطع فيديو ذكر فيه: “السياسي الناسي للتاريخ يشبه قبطان سفينة دون بوصلة”.

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