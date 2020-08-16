مكافحة كورونا بالوفاق : الوضع الوبائي بمصراتة حرج جدًا والأعداد في تزايد

أكد عضو اللجنة العليا لمكافحة كورونا التابعة لحكومة الوفاق، خليل الأغا، أن الوضع الوبائي في مدينة مصراتة، حرج جدًا وأن مراكز العزل لا يمكنها استيعاب الأعداد الكبيرة من الإصابات التي تتزايد يوميًا، على حد قوله.

الأغا أضاف – خلال تصريحات صحفية – “النسبة الأكبر من الوفيات المُصابة بفيروس كورونا، من أصحاب الأمراض المُزمنة، مثل؛ ارتفاع ضغط الدم والسكري، ومرضى الكلى، مُوضحًا أن الإشكالية في عدم توفر الرعاية الخاصة لأصحاب الأمراض المزمنة، لقلة الكادر الطبي.

ولفت إلى أن معظم المصابين بالفيروس لم تظهر عليهم الأعراض إلا بعد مرور 10 أيام وممارسة حياته بشكل طبيعي، مشيرًا إلى أن هذه إشكالية أخرى حيث عدد المخالطين لحاملي الفيروس أكبر من المصابين بكورونا نفسها، وهذا يعكس عدم إدراك الناس لحجم المصيبة، على حد تعبيره.

ونوه الأغا، إلى أن ما يتم ملاحظته أن أبرز الأعراض التي تظهر على المصاب بكورونا هي نقص الأكسجين في الدم، مختتمًا بأن عدد الإصابات في الكادر الطبي بلغت ما بين 30 إلى 35 إصابة، بينهم حوالي 15 حالة باللجنة و4 حالات بالمختبر و10 بين الأطباء.

وكان مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض التابع لحكومة الوفاق الدكتور بدر الدين النجار، أكد في وقت سابق، أن الوضع الوبائي يدعو إلى القلق، وأن هناك زيادة في عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن ليبيا سجلت 7327 حالة إصابة بفيروس كورونا، فيما بلغت حالات الشفاء 848 حالة، وبلغت الوفيات 139 حالة، منذ بدء تفشي الوباء في ديسمبر الماضي.

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