ليبيا الان

معيتيق والسفير الأميركي يؤكدان وقف التصعيد العسكري في سرت

تم النشر منذُ 30 دقيقة
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مصدر الخبر / بوابة الوسط
بوابة الوسط
مصدر الخبر / بوابة الوسط

أكد ‏النائب الأول بالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أحمد عمر معيتيق، وسفير الولايات المتحدة الأميركية لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، وقف التصعيد العسكري في مدينة سرت.

وبحسب بيان لحكومة الوفاق اليوم، فإن الطرفان أكدا خلال اتصال هاتفي أمس، أهمية «استعادة الحقول النفطية وتأمينها» تمهيداً لاستئناف العمل فيها.

كما استعرض السفير خلال الاتصال نتائج  الجولة التي قام بها مؤخرا بخصوص ليبيا.

معيتيق: التأكيد على وقف التصعيد العسكري في سرت خلال اتصال مع وليامز

وفي وقت سابق من أعلن معيتيق، أنه أجرى اتصالًا هاتفيًّا مع الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة بالإنابة ستيفاني وليامز، جرى خلاله التأكيد على «وقف التصعيد العسكري في سرت وإعادة إنتاج النفط،».

وأضاف معيتيق أن الاتصال، الذي جرى مساء أمس السبت، أكد أيضًا «العمل من أجل التوصل إلى اتفاق دائم لإطلاق النار، واستئناف عملية سياسية شاملة من خلال مسارات مؤتمر برلين»، حسب حسابه بموقع «تويتر».

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بوابة الوسط

بوابة الوسط

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تعليقات

  • اتلم المتعوس على خيب الرجاء سفيه الاخوان مع سفيه الامريكان !!

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  • تشن تعرفو على امديكه توا..كان انقول اندوخك..والله..ايه ايه اخبار مالشنه..انا مقعمز هنى لمدة 40 سنه توا..زي مدة القدافي في 🇱🇾!..ايوه زي مقلت اني مقعمز هني مش واقف..علاش تبي توقف؟..تتعب تتعب توا ياراجل..ايه ايه لما تقعممممممز اهنا؟..كل شي يجيك!..ولكانك وقفت تتعب!..هذا علاش مقعمز اني..تشن الخدمه ياراجل؟!!..هههه خدمه قاللي؟..علاش تخدم اذا كان كل شي يجيك!!..تشغل دماغك يا راجل!..ايه ايه البيض كلهم يخدمو هما!.. هذا علاش كل شي يجيني..ايه ايه اكثر الناس السمرة تخدم هيا..يبوا يبرهنو نفسهم للبيض!..لا لا ماندفع على شي كيف؟..حتي وين مشيت لنجدد بطاقة الهجره متاعي قاللي شرطي الهجره باهي نجددو هالك مافيش مشكله توا تكلفك 1000$..بديت نضحك اني..قاللي شن يضحك فيك؟..قتله اني عندي نص دولار واحد!.. قاللي بجديات؟.. قلتله انت شرطي توا علاش نقوللك نكتة اني؟… قاللي باهي باهي مافيش مشلكله..الحكومه تتدفعه عليك..قتله والله بلداكم متلقه زيه فأي مكان..قالي شكرا..عطاني باطاقتي الجديده ومشيت!!..مانبصرش اني !….
    ليبي..مقعمز فمريكا.

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