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المنير: أردوغان يحاول خفض التصعيد بالملف الليبيّ

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – قال مدير المعهد الدوليّ للعلوم السياسيّة والاستراتيجيّة في إسطنبول ممدوح المنير إنّه ليس هناك تغيير استراتيجيّ في موقف تركيا من الملف المصريّ.

المنير أوضح في تصريح لموقع “عربي21″ القطري أنّ الاستراتيجيّة التركيّة تعتمد بشكل كامل على موقف أردوغان الأخلاقيّ من السيسي ومن الاعتراف بما وصفه بـ”الانقلاب”، ولكن الاستراتيجيّة التركية تعتمد على التعاون فيما دون ذلك.

ولفت الأكاديمي المصريّ إلى أنّ هناك تصريحات تركية كثيرة في هذا الجانب قيلت خلال السنوات الماضية؛ والتعاون الاقتصادي والتجاري لم يتوقّف بين البلدين.

كما تابع:” لذلك أعتقد أنّ تصريحات أردوغان تستهدف خفض التصعيد في الملف الليبي، أكثر من كونها حلًّا للأزمة السياسيّة بين البلدين؛ لأنّها تتعلّق بجانب أخلاقيّ ومبادئي لا يملك أردوغان فيه تنازلات، وإلا سيخسر صورته كزعيم مسلم يتبنّى مواقف عادلة” على حد تعبيره.

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صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

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تعليقات

  • اى انقلاب ياحمار فالشعب هو من انتخب للسيسى واسقط الاخوان ومرسى كان كما قال القاضى امامه فى المحكمة عميل للمخابرات الامريكية والاخوان هم من انقلبوا على مبارك وهو رئيس منتخب ولم تنتهى مدته وسلموا الحكم لمجلس عسكرى بينما ثورة 30 يونيو سلمت السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا احتراما للقانون اما فى تركيا فاردوغان ليس عنده ذرة اخلاق فهو مزور ويتنفس الكذب واعتقل معارضيه ولم يكن من حقه اصلا الترشح للرئاسة لانه حاصل على دبلوم فقط والترشح يحتاج للحصول على شهادة جامعية فقام بتقديم صورة شهادة مزورة من كلية الاقتصاد جامعة مرمرة بتاريخ يسبق انشاء الكلية بسنتين منتهى الاستخفاف بالشعب التركى واتحداك انت وهو تستخرج شهادة اصلية مطابقة للصورة المزورة !!!

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  • قصر ديل يااذعر فرغم انف اردوغان فرض السيسى من منطق القوة كلمته عند الخط الاحمر فهو عنيد وعندما يقول كلمة بتمسك بها فمن قبل رفض كل الضغوط لزيارة مرسى فى السجن حتى مات مثل الكلب ودفن سرا بينما اردوغان يولول مثل النسوان وهو مثل المعلم حنفى كلمته بتنزل كل مرة فاكر خاششقى ظل ينبح ويهدد السعودية وفى النهاية اسكت ترامب كلبه اردوغان وعقد صفقة القرن مع السعودية وفى سوريا اتناك اردوغان وكلابه فى حلب وادلب بعد ان اوهم السوريين باسقاط الاسد والصلاة فى المسجد الاموى فانتصر عليه الاسد وتم تشريد الملايين من السوريين ضحايا المعتوه اردوغان وفى النهاية سيشرب من البحر ولن يحصل على قطرة نفط هو مجرد كلب لترامب يوجهه حسب المكان المطلوب لتنقض امريكا على الفريسة كما حصل فى نفط دير الزور بسوريا وعندنا طلب اردوغان حصة منه وسخروا منه واعطوا الروس قواعدهم العسكرية على الحدود التركية فالكبار فقط هم من يقتسمون الفريسة وكذلك شرق المتوسط حتى لو وجد غاز سيسيطر عليه الامريكان بدليل انهم اشتركوا مقدما فى منظمة غاز المتوسط بصفة مراقب ووقتها ستتغير الصفة الى عضو اصلى والبركة فى كلب الصيد الغبى ضيع حقوق الاتراك بغباوته !!

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  • مركز العلوم السياسية والاستراتيجية والملوخية والمهلبية وكيف لا تعرف ان اردوغان مجرم حرب يدير مليشيات ارهابية تسئ للاسلام
    بدعم من اعداء وكيف لمن تزعم انه مسلم يبيح الدعارة ويقننها فى مسقط راسه من كس امه تنزيل اسطنبول والتى سيفتحها المسلمون قبل ظهور الدجل دون قتال وبقتسموا غنائمها مما يدل على انها ارض كفر وضلال والا لما اقتسم المسلمون غنائمها
    والكل يعرف انه عكس ما تقول فان اردوغان باع المقاتلين السورين فى حلب وادلب للروس فهو لا عهد له ولاامان وليس عنده ذرة اخلاق وهو يتاجر بالمشردين من سوريا ويبتز اوربا باسمهم ويبيعهم كمرتزقة ويقبض الثمن !!!

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  • أى مركز دراسات عنده اى فكرة عن القانون الدولى يعرف ان اردوغان مجرم حرب لانه نقل اسلحة وارهابيين من سوريا من خلال طائرات وسفن مدنية علنا !!

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