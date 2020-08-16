غدامس تبدأ صيانة أحد مساجدها العريقة (صور)

انطلقت أعمال صيانة وترميم مسجد عون الله الذي يعد من أقدم المساجد في مدينة غدامس التاريخية، إذ يرجع تاريخ تشييده إلى سنة 505 هجرية، وكانت آخر عمليات الصيانة والتجديد التي أجريت له، سنة 1968.

ونظرا لقرب المسجد من الطريق الرئيسي فهو يكتظ عادة بالمصلين، لذلك تم الاتفاق بين المشرفين عليه وأهالي أولاد بليل، على إجراء توسعة تساهم في استقبال عدد أكبر من المصلين.

كما استغل القائمون على المسجد قرار إيقاف ارتياد المساجد بسبب الحظر المفروض نظرا تفشي جائحة فيروس كورونا لتبدأ عملية التوسعة بكل يسر.

وفتح القائمون على المسجد باب التبرع أمام أهل الخير حتى تكتمل عملية الصيانة بشكل نهائي بسواعد المتطوعين من أهل المدينة.

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