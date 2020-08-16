مقتل 3 إرهابيين في محاولة فاشلة للهجوم على غدوة

أعلن مدير فرع الإدارة العامة للدوريات الصحراوية بالمنطقة الجنوبية التابعة لوزارة الداخلية بالحكومة الليبية، المقدم أسامة عثمونة، أن قوات الإدارة تمكنت بالتعاون مع كتيبة خالد بن الوليد بالقوات المسلحة مساء أمس من صد هجوم لتنظيم داعش الإرهابي، استهدف منطقة غدوة الواقعة على بعد 70 كيلومترا جنوب سبها.

وقال مدير الفرع إن 3 أفراد من تنظيم داعش حاولوا الدخول إلى منطقة غدوة في محاولة لاختطاف أحد المواطنين قبل أن تتصدى لهم الأجهزة الأمنية، موضحا أن إرهابيين اثنين قتلا بعد اشتباكات مع قوات الإدارة العامة للدوريات الصحراوية والكتيبة، بينما أقدم الثالث على تفجير نفسه بعد محاصرته من قبل القوات المسلحة والشرطة.

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