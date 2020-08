18 حالة مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا في البيضاء

أعلن مركز الرصد الأولي والاستجابة السريعة بإدارة الشؤون

الصحية البيضاء، الاثنين، عن مواصلة فرق الرصد والتقصي المتواجده بالمركز، في متابعة

المخالطين للحالات المصابة بمدينة البيضاء .

وأوضح المركز، فى بيان له، منشور عبر صفحته الرسمية

بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أنه بالإضافة إلى العمل على حصر المخالطين

سواء القادمين من المدن التي تفشى بها الوباء أو للحالات التي تتم مراجعتها وعمل جداول

معينة ثابتة لمتابعتها، مؤكدا أن إجمالي الحالات التى ترددت يوم أمس الأحد على

المركز (120) حالة، منها 109 من مدينة البيضاء موزعة كالآتي:

– 66 حالة كشف طبي .

– 18 حالة اشتباه تتم متابعتها وعمل جداول معينة ثابتة لها

ووضعها مطمئن ويتم اجبارهم بالحجر المنزلي .

– 25 حالة مخالطه لحالة موجبه سابقا.

وتابع المركز عن تفاصيل الحالات القادمة من سوسة حالة واحدة

كشف طبى، و قادم من قمينس 3 حالات كشف طبي، و قادم من درنه حالتين كشف طبي، و قادم

من ماسه 3 حالات كشف طبي، و قادم من قرناده حالة واحدة كشف طبي ، و قادم من راس التراب

حالة واحدة كشف طبي.

وأوضح المركز، أن إجمالي حالات الاشتباه 18 حالة، مشيرا

إلى خروج

7 حالات من مرحلة الاشتباه للوضع الطبيعي واتمام فترة الحجر المنزلي، داعيا

أهالي المدينة الالتزام بالحظر و عدم الخروج إلا للضرورة القصوى والتقيد بإجراءات السلامة

والتباعد الاجتماعي .

فيما أعلن المركز عن

عدم وجود حالات مصابة بفيروس كورونا .

