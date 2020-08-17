434 إصابة جديدة بفيروس كورونا من بين 2923 عينة تسلمتها المختبرات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في وقت مبكر صباح اليوم الإثنين، أنه تسلم أمس الأحد 2923 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد، موضحا أن 434 عينة منها إيجابية، و 2489 عينة سلبية.

وقال المركز أنه تسلم هذه العينات بواقع 864 عينة من المختبر المرجعي لصحة المجتمع طرابلس، و 112 عينة من المختبر المرجعي زليتن، و 91 عينة من مختبر فرع المركز الوطني الزاوية، و70 عينة من مختبر الرقابة الصحية الدولية منفذ امساعد.

وأضاف أنه تسلم كذلك 698 عينة من مختبر مركز بحوث التقنيات الحيوية، و91 عينة من مختبر فرع المركز بسبها، و 240 عينة من مختبر مستشفى بنغازي الطبي، و 447 عينة من مختبر فرع المركز بمصراتة، و300 عينة من مختبرالمركز الوطني للصحة الحيوانية، و9 عينات من فرع المركز غريان، وعينة واحدة من مختبر فرع المركز في زوارة.

وأشار المركز في بيان على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أن الحالات الإيجابية وعددها 434 حالة توزعت إلى 246 حالة جديدة، و 188 حالة مخالطة، فيما جرى تسجيل 39 حالة شفاء وثماني حالات وفاة.

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