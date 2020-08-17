المشير حفتر يتابع قدرة قطاع النفط على توفير أولويّات المواطن من المحروقات

ليبيا – اجتمع القائد العامّ للقوّات المُسلّحة المشير خليفة حفتر أمس الأحد في مدينة بنغازي مع كلٍّ من جاد الله العوكلي عضو مجلس الإدارة بالمؤسّسة الوطنية للنفط، ومحمد بن شتوان رئيس مجلس إدارة شركة الخليج العربي للنفط.

المكتب الإعلاميّ التابع للقيادة العامّة أوضح أنّه تمّ خلال الاجتماع طرح العديد من النقاط التي تخصّ القطاع النفطيّ ومن ضمنها دور القطاع وقدرته على توفير أولويّات المواطن من المحروقات، بما يُمكّن من تغطية احتياجات الشبكة الكهربائيّة.

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