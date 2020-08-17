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«أبو مديس» من «مصراتة»: الروس يختبئون في الآبار النفطية ومعهم صواريخ دفاع جوي

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

 

قال محمد أبو مديس، إن: “الموقف الأمريكي من الملف الليبي تطور، بعد أن كان غائباً على الطاولة الأمريكية، بعد أن كان متروكاً للإمارات، ولم يسحب هذا الملف إلا بعد إسقاط طائرتي إيطاليا والأفريكوم، وإسقاطهما لم يكن بإمكانيات الفاغنر أو إمكانيات حفتر، لكن إمكانيات الجيش الروسي، والآن تم سحب الملف من الإمارات وتم إسناده للأتراك، وهناك انقسام أوروبي بهذا الشأن، وهناك تناغم بين السياستين الأمريكية والتركية” على حد زعمه.

أضاف “أبو مديس” في حوار مع قناة “ليبيا الأحرار” – الذراع الإعلامية لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا – مساء أمس الأحد، بوصفه “محللاً أمنياً وعسكرياً” متحدثاً من “مصراتة”: “الطائرات التي تجوب الأجواء في سرت والجفرة هي طائرات روسية، فهم يتحركون بكل أريحية في كل هذه المناطق، وهم يختبئون في الآبار النفطية بصواريخ دفاع جوي، والروس يسعون لجلب الأمريكان للجلوس والتحاور معهم، خاصة في ظل وجود ملفات عالقة بين الطرفين” على حد قوله.

 

 

 

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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  • محلل خلل ماركة حلة تحليله ساذج فالامريكان والروس يقتسمون التورتة بينهم بدليل ما حدث فى سةريا اعطوا ضوء اخضر لكلب ترامب لدخول شمال سوريا وحصل الامريكان على نفط دير الزور ومنحوا الروس قواعدهم للروس على الحدود التركية يرفرف العلم الروسى فى منبج ويراه الاتراك على الحدود وفى ليبيا حصل اردوغان على ضوء اخضر من ترامب وبوتن لنقل النفايات الارهابية من سوريا الى ليبيا قامريكا تعلم ان المسلمين سيخضون حربا هناك ضد الناتو ويحاولوا اخلاء المنطقة هناك اما مسرحية فاغنر الروسية فتم تكذيبها وهى فبركة اخوانية للتغطية على فضيحتهم بجلب المحتل التركى الطامع فى ثروة البلاد ونهب ارصدة المصرف المركزى ومن يواجه الاتراك ليس الروس بل الجيش المصرى خير اجناد الارض واردوغان يعرف جيدا ان الجيش المصرى من قبل هزم الجيش التركى شر هزيمة بقيادة ابراهيم باشا واسر قائد الجيش التركى رشيد باشا ومعه ستة الاف جندى اما اكذوبة الفاغنر فهى اكذوبة خرفانية فالجيش الوطنى لديه مائة الف مقاتل ومعه جيش مصرى مليون قتال ويزيد انسى ياخروف !!!

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