اوغلو ونظيره الأمريكي يتّفقان على مواصلة التشاور في الملفّ الليبي على مستوى الخبراء

ليبيا – بحث وزير الخارجيّة التركي مولود تشاووش أوغلو مع نظيره الأمريكيّ مايك بومبيو أمس الأحد القضايا المشتركة بين البلدين والتطورات في ليبيا وشرقيّ المتوسط وسوريا.

أوغلو أكّد في تصريحات لوكالة “الأناضول” التركية بعد لقائه بومبيو على هامش زيارة رسميّة لجمهورية الدومينيكان، الاتفاق على مواصلة التشاور في الملف الليبي على مستوى الخبراء.

وأشار تشاووش أوغلو أنّهما بحثا العلاقات بين البلدين والملفات الساخنة، على رأسها ليبيا.

وحول شرقيّ المتوسط أشار تشاووش أوغلو أنّه أطلع نظيره الأمريكيّ بواسطة الخرائط على موقف تركيا، من الجرف القاري وحقوقها في المنطقة.

وأضاف: “اليونان دائما تمارس الدعاية السوداء، وتدّعي بأنّ تركيا على باطل وأنّها تنتهك القوانين الدوليّة، وفي الحقيقة الخطوات التي نقوم بها تنسجم تمامًا مع القوانين الدوليّة”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية