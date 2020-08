أكد المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الاثنين، أن ليبيا شهدت تطورا وبائيا جديدا بتسجيل 434 حالة إصابة بفيروس كورونا.

وأوضح المركز في بيان له، عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن إجمالي حالات الوفاة بلغ 153 حالة، بينما وصل إجمالي الإصابات إلى 8172 حالة، وبلغ عدد المتعافين 933 حالة.

