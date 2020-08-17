ألمانيا تؤكد دعمها لمفوضية الانتخابات في ليبيا

أبدت ألمانيا استعدادها لتقديم الدعم اللازم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات لتتمكن من تأدية واجباتها في سبيل إرساء المسار الديمقراطي في ليبيا.

وجاء ذلك خلال زيارة تفقدية أجراها السفير الألماني لدى ليبيا، أوليفر أوفتشا، إلى ديوان مجلس المفوضية وكان في استقباله رئيس المفوضية الدكتور عماد السايح.

وقالت المفوضية أن هذه الزيارة “تأتي في إطار دعم المجتمع الدولي للمسار الديمقراطي في ليبيا، والاطلاع على مستوى جاهزية المفوضية لتنفيذ أي عملية انتخابية تقرها التسوية السياسية المتوقعة”.

وبحث السفير الألماني مع رئيس مفوضية الانتخابات “مدى فاعلية وكفاءة الدعم الدولي الذي تشرف على تنفيذه بعثة الأمم المتحدة في ليبيا المقدم للمفوضية في مجال الخبرات الدولية وتكنولوجيا الانتخابات”، إضافة إلى مدى قدرة المفوضية على الاستمرار في أداء مهامها في ظل الظروف التي تمر بها البلاد.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية