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فنوش: إن تشكلت «الدولة الداعشية» في شمال أفريقيا فأغلب دول الساحل ستنهار

تم النشر منذُ يومين
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أكد المحلل السياسي، عبد الحكيم فنوش، أن تركيا ترسل الإرهابيين إلى ليبيا، دون أي ردة فعل من «العالم المتحضر» الذي يعترف بالسراج.

وقال فنوش في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “آلاف الإرهابيين ترسلهم تركيا للكيان الذي كان يسمى ليبيا سابقا”.

وأضاف “لا ردة فعل من «العالم المتحضر» الذي يعترف بـ«السراج» الذي يدفع مقابل استجلابهم من ثروات اعطي له حق التصرف بها “.

وتابع “هناك معالم لدولة داعشية في شمال أفريقيا. وإن تمكنوا، فأغلب دول الساحل ستنهار وسيتشكل غول سيحيل كل المنطقة لجحيم”.

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الدولة الداعشية الغزو التركي شمال أفريقيا عبد الحكيم فنوش

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صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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