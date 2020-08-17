«تسييري سرت» يدعو العائلات الوافدة إلى إجراء اختبار «كورونا»

دعا المجلس التسييري لبلدية سرت العائلات الوافدة إلى مدينة سرت من بلديات ومناطق أخرى إلى إجراء اختبارات سريعة للكشف عن فيروس كورونا المستجد.

وأوضح أنه على العائلات التوجه الي فريق الرصد والتقصي التابع للجنة الطبية الاستشارية لمكافحة الفيروس، ومقرها فرع المركز الوطني لمكافحة الاأراض بسرت، جوار نادي خليج سرت الرياضي، لأخذ الاختبارات والاطمنئان على صحتهم، حسب بيان البلدية على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أمس الأحد.

وأشار البيان إلى أن الفريق يعمل خلال فترتين صباحية ومسائية، كما طرح أرقامللاتصال مع إدارة الإعلام والعلاقات بالبلدية وهي 0913797606، 0925173850، 0927014197،0915353257.

وأظهرت النشرة اليومية للوضع الوبائي، الصادرة عن مركز مكافحة الأمراض، تسجيل إصابة واحدة بالفيروس في سرت خلال الأربع وعشرين ساعة الماضي.

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