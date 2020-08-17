وزيرا دفاع «تركيا» و«قطر» يصلان «طرابلس»

وصل قبل قليل إلى العاصمة طرابلس، وزير الدفاع التركي خلوصي آكار بصحبة وفد أمني تركي، حيث كان في استقباله صلاح الدين علي عبد الله النمرش، وكيل ما تعرف بـ “وزارة الدفاع” في “حكومة الوفاق”.

ووصل أيضاً إلى طرابلس، وزير الدفاع القطري “خالد العطية” والوفد المرافق له، حيث كان في استقبالهم أيضاً “النمروش”.

يأتي ذلك فيما سبق أن أكدت مصادر ليبية أمس الأحد، أنه من المقرر وصول وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الإثنين إلى العاصمة طرابلس في زيارة غير معلنة للقاء مسؤولين بحكومة الوفاق.

وأشار المصدر إلى وصول 8 عسكريين ألمان بكامل عتادهم إلى مطار معيتيقة كجزء من القوة المسؤولة عن حماية الوزير.