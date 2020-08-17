وسائل إعلام: وزيرا دفاع تركيا وقطر يصلان طرابلس

أفادت وسائل إعلامية محسوبة على الوفاق، صباح اليوم الاثنين، بوصول وزيري دفاع تركيا وقطر، إلى طرابلس في زيارة مشتركة يلتقيان خلالها بمسؤولي حكومة الوفاق.

وكانت مصادر إعلامية قد أفادت أمس الأحد، أن وزير الدفاع التركي خلوصي أكار بحضور نظيره القطري خالد بن محمد العطية، سيبحثان “مع مسؤولي الوفاق الخطوات التي اتخذت حتى الآن لإنشاء القاعدة البحرية التركية في مصراتة، والقاعدة العسكرية التركية في قاعدة الوطية الجوية، جنوب طرابلس”، إضافة إلى بحث “سبل تعزيز الدعم العسكري لقوات حكومة الوفاق والتحشيد العسكري غرب سرت”.