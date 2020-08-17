بعد «آكار» و«العطية».. وزير الخارجية الألماني يصل «طرابلس»

وصل قبل قليل إلى العاصمة طرابلس، وزير الخارجية الألماني هايكو ماس اليوم الإثنين في زيارة غير معلنة من قبل للقاء مسؤولين بحكومة الوفاق.

يأتي ذلك فيما سبق أن أكدت مصادر ليبية أمس الأحد، وصول 8 عسكريين ألمان بكامل عتادهم إلى مطار معيتيقة كجزء من القوة المسؤولة عن حماية الوزير.

وسبق أن وصل اليوم إلى العاصمة، وزير الدفاع التركي خلوصي آكار بصحبة وفد أمني تركي، حيث كان في استقباله صلاح الدين علي عبد الله النمرش، وكيل ما تعرف بـ “وزارة الدفاع” في “حكومة الوفاق”.

ووصل أيضاً إلى طرابلس، وزير الدفاع القطري “خالد العطية” والوفد المرافق له، حيث كان في استقبالهم أيضاً “النمروش”.