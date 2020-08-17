النهر الصناعي: بدء تدفق المياه نحو طرابلس

أعلن جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة-سهل الجفارة، إعادة تشغيل أحد المضخات بمحطة الضخ ترهونة وبدء تدفق المياه نحو العاصمة طرابلس، متوقعا وصول المياه للعاصمة طرابلس الليلة.

وقال الجهاز، “إنه وبعد الكشف والتحقق من مكان التسريب وأسبابه وتحديد الاحتياجات بمحطة تدفق المياه طريق المطار، وفي إطار التعاون المشترك مع الشركة العامة للمياه والصرف الصحي طرابلس تم تشكيل فريق عمل مشترك ضم عدد من مهندسي وفنيي إدارات منظومة الحساونة-سهل الجفارة بجهاز النهر الصناعي والشركة العامة للمياه والصرف الصحي طرابلس، حيث واصل الفريق العمل طيلة الأيام الماضية لإنجاز كافة أعمال الصيانة، لعودة تدفق المياه للعاصمة طرابلس”.