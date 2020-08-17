أحوال الطقس اليوم: استمرار موجة الحر في مناطق الشمال الغربي

لا تزال تأثير الكتلة الساخنة على مناطق الشمال الغربي مع رطوبة عالية على المناطق الساحلية، وتسجل درجات الحرارة تراجعا تدريجيا بداية من الأربعاء المقبل.

وأظهرت النشرة الجوية الصادرة عن المركز الوطني للأرصاد الجوية، اليوم الإثنين تراوح درجات الحرارة القصوى على جميع المناطق بين 36 و43 درجة مئوية.

رأس اجدير حتى سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، والرياح متغيرة الاتجاه إلى جنوبية شرقية، بينما تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 36 و43 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – جالو – مراده

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شمالية إلى شمالية غربية، معتدلة السرعة، بينما تترواح درجات الحرارة القصوى بين 30 و34 درجة مئوية على الساحل ومرتفعات الجبل الأخضر، وبين 37 و40 درجة مئوية على باقي المناطق.

الجفرة – سبها – غات – الحمادة

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، في حين تتراوح درجات الحرارة القصوى بين 39 و43 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب المتفرقة، والرياح شمالية إلى شمالية شرقية، خفيفة إلى معتدلة السرعة، بينما تترواح درجات الحرارة القصوى بين 38 و41 درجة مئوية.

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